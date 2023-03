Greenpeace: waterkanon inzetten tegen demonstranten gaat te ver

“Het gaat alle perken te buiten om waterkanonnen in te zetten tegen vreedzame demonstranten die opkomen voor een leefbare planeet”, vindt directeur Andy Palmen van klimaatorganisatie Greenpeace. “Dit is onacceptabel en past niet bij een stad die staat voor vrede en recht.” Zaterdag heeft de politie klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) natgespoten met waterkanonnen na hun urenlange blokkade van het begin van de A12 in Den Haag.

XR zegt dat meerdere activisten onderkoeld zijn geraakt door hun natte kleding. Het waterkanon staat volgens de gemeente op een “benevelstraal”. Die is bedoeld om de demonstranten te ontmoedigen om bij de blokkade te blijven. Overigens heeft de brandweer in een aangrenzende straat in Den Haag een tent opgezet, waar actievoerders droge kleding en medische controle kunnen krijgen.

“Dat zoveel mensen bereid zijn op de A12 te blijven zitten terwijl de politie waterkanonnen inzet, laat zien hoe groot de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis is”, zegt een woordvoerder van XR. “Deze winter zitten mensen in koude huizen met onbetaalbare energierekeningen terwijl de fossiele industrie woekerwinsten binnenharkt.” Extinction Rebellion demonstreert op de snelweg tegen subsidies voor fossiele brandstoffen.