Aanhouding na vondst dode in gevangenis Krimpen aan den IJssel

In de gevangenis in Krimpen aan den IJssel is woensdagochtend een overleden gedetineerde gevonden. Mogelijk is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Een medegedetineerde is aangehouden, meldt de politie. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, de doodsoorzaak en of sprake is van een misdrijf.

Medewerkers van de gevangenis aan de Van der Hoopstraat vonden het lichaam van de man. De omstandigheden zijn er volgens een politiewoordvoerster naar dat de dood van de man onderzocht moet worden. “Alles ligt nog open”, zegt ze. De woordvoerster kon nog niets zeggen over de leeftijd van de gevangene.

De aangehouden medegedetineerde is een celgenoot van de overleden man. Een woordvoerder van de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen zegt: “Vanochtend hebben gevangenisbewaarders in een cel een dode gedetineerde aangetroffen. In de cel was ook een celgenoot aanwezig. De celgenoot weigerde uit de cel te gaan. Daarop is het interne bijstandsteam van de gevangenis ingeschakeld. Dat is een team dat is gespecialiseerd in het herstellen van de rust en de orde in de gevangenis. De man is uit de cel gehaald en in de isoleercel geplaatst. De politie heeft nu verder de leiding over het onderzoek.”

De DJI-zegsman laat weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is. Over een eventuele ruzie tussen beide celgenoten of andere omstandigheden kan de gevangeniswoordvoerder niets zeggen. De politie onderzoekt onder meer wat de rol was van de aangehouden gevangene. Hij zal worden verhoord, aldus de politie.