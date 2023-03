Rover: tientallen meldingen uitvallende bussen op verkiezingsdag

Reizigersvereniging Rover heeft woensdagochtend naar schatting tientallen meldingen ontvangen van bussen die niet rijden vanwege de staking in het streekvervoer. Dit zegt directeur Freek Bos. In onder meer Almere en in Limburg rijden er minder bussen, waardoor het voor reizigers lastiger is om woensdag naar een stembureau, werk of school te gaan.

In januari lanceerde Rover het Meldpunt Minder OV. Dit is een website waar reizigers kunnen melden wanneer ze last hebben van uitvallende ritten in het openbaar vervoer. Elke stakingsdag nemen de klachten toe, meldt Bos. “Met name van scholieren of mbo-studenten. De impact is in het hele land even groot.” De afgelopen twee maanden ontving Rover honderden meldingen vanwege de stakingen in het streekvervoer.

De staking woensdag leidde de afgelopen tijd tot discussie, omdat er die dag ook verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn. Onder meer de Oogvereniging uitte kritiek: door de staking zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om bij een voor hen toegankelijk stembureau te komen.

Rover sprak maandag met werkgeversvereniging VWOV en vakbonden FNV en CNV omdat onderhandelingen tussen de werkgevers en vakbonden zijn stukgelopen. Om nieuwe onderhandelingen een kans te geven worden na woensdag de stakingen opgeschort tot en met volgende week vrijdag. Bos hoopt dat tussenkomst van een verkenner leidt tot een doorbraak.