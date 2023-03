Meldpunten vakbonden voor vervangend streekvervoer in de lucht

De meldpunten van vakbonden FNV en CNV, voor mensen die afhankelijk zijn van het streekvervoer en niet naar het stemlokaal kunnen wegens stakingen, zijn in de lucht. Via de websites van de bonden kunnen mensen met een beperking of die slecht ter been zijn een verzoek indienen voor vervangend vervoer naar de stembus. Daarmee willen de bonden deze reizigers tegemoetkomen.

CNV laat weten vooralsnog één melding binnen te hebben gekregen. “Het is natuurlijk nog vroeg, maar misschien dat mensen ook op een andere manier vervangend vervoer hebben geregeld”, vertelt een woordvoerder. Een woordvoerster van FNV kan nog niets zeggen over het aantal meldingen, omdat het meldpunt nog niet zo lang in de lucht is. “Per persoon willen we kijken naar een passende oplossing. Daarbij wordt ook gevraagd welke buslijn de melder genomen zou hebben”, legt de woordvoerster uit.

FNV werkt met een telefoonnummer van hun contactcenter, CNV biedt een online formulier aan. Vervolgens wordt de melding doorverwezen naar vakbondsleden die bijvoorbeeld persoonlijk vervoer kunnen regelen. Maar ook een taxi waarvan de kosten worden vergoed behoort tot de mogelijkheden, liet CNV al eerder weten.

Medewerkers in het streekvervoer staken woensdag, de dag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Vanaf donderdag worden de stakingen opgeschort tot en met 24 maart.