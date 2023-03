Baudet: verkiezingen zijn een hartstikke goed begin

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet vindt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen “prachtig” en “een hartstikke goed begin”. “Wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar een project is van de lange adem.” Volgens hem moet Forum “de Nederlandse bevolking meer tijd gunnen”.

Vier jaar geleden werd Forum voor Democratie nog de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen. Sindsdien is FVD uiteengevallen in een aantal afsplitsingen. In de Eerste Kamer heeft de partij momenteel één zetel. Het lijkt er nu op dat Forum er straks twee krijgt, al hoopt Baudet nog op drie. “In alle provincies zijn we gewoon vertegenwoordigd, blijft het FVD-geluid gewoon gehoord worden.”

Baudet feliciteerde ook “de grote zeteltjeswinnaars” van de verkiezing, al zegt hij dat de laatste jaren hebben getoond hoe “relatief de impact is van zeteltjes”.