Van der Plas (BBB): kiezer heeft stem laten horen, en hoé

De kiezer heeft tijdens de Provinciale Statenverkiezingen zijn stem laten horen, zegt BBB-leider Caroline van der Plas naar aanleiding van de forse winst van haar partij. “En hoé”.

Volgens Van der Plas hebben veel kiezers zich niet gezien of gehoord gevoeld, en werden zij niet serieus genomen door het kabinet. Deze groep kiezers blijft normaal gesproken thuis maar hebben nu toch van zich laten horen, zo stelde zij. “Díe mensen zijn vandaag naar de stembus gegaan.”

De BBB-voorvrouw maakte ook nog een grapje over Forum voor Democratie, verwijzend naar Thierry Baudets toespraak van vier jaar geleden over het uitvliegen van de ‘uil van Minerva’. Toen was hij de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. “Ik wil alleen nog zeggen dat de koe van Salland de poten spreidt over het land. En nu bier en bitterballen!”