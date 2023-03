ChristenUnie-leider Bikker: het blijft nog even spannend

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker: “Vanavond is een spannende avond. Nadat we vier jaar geleden het grootste aantal stemmen bij de Statenverkiezingen ooit haalden, hebben we alles op alles gezet om dat te evenaren. En spannend zal het nog even blijven”, zo laat ze weten.

Bikker zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen van de honderdduizenden mensen die opnieuw op de ChristenUnie hebben gestemd. “In een onrustige, polariserende tijd, die voor veel mensen thuis ook zwaar drukt, kiezen zij voor samen optrekken, hoopvol en opbouwend. Voor gezinnen en kwetsbaren, voor zorg voor de schepping en eerlijk voedsel, voor het overbruggen van tegenstellingen in plaats van er makkelijk in te blijven hangen.

En in de acht weken dat ik op deze plek zit, heb ik opnieuw gehoord dat dat is wat mensen nu van ons verwachten. Niet nog meer gehakketak, maar juist weer voluit samen gaan leven. Niet meer, meer, meer, ten koste van de schepping, maar dat we genieten van genoeg. Dat we natuur en boeren verbinden in plaats van verdelen.”