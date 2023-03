Kaag: D66 mag best tevreden zijn met beperkt verlies in senaat

D66-leider Sigrid Kaag vindt dat haar partij “best tevreden” mag zijn dat zij “ondanks alle tegengeluiden” zes zetels lijkt te behalen in de Eerste Kamer. Dat zou een verlies betekenen van een zetel.

Kaag is trots dat D66 een campagne heeft gevoerd “die bij ons past, op de inhoud”. Dat zei ze voor een volle zaal aanwezigen op de verkiezingsavond in Utrecht. De partij stond volgens de vicepremier voor haar idealen, met name waar het gaat om de aanpak van stikstof en klimaatverandering, en heeft “een progressieve agenda” uitgedragen.

Felicitaties waren er voor de winnaars van de provinciale verkiezingen, met name voor BBB-leider Caroline van der Plas die volgens Kaag “een fenomenaal resultaat” heeft neergezet. Ook feliciteerde Kaag nieuwkomers Volt en JA21, “want het is een feest voor de democratie”.

“We gaan moedig door”, sloot Kaag af, waarna de aanwezigen uitbundig klapten en hun partijleider toejuichten.