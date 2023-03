Exitpoll: BBB grootste partij in Noord-Holland

De BoerBurgerBeweging lijkt de grootste partij in Provinciale Staten van Noord-Holland te worden. De nieuwkomer heeft volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS 14,3 procent van de stemmen gekregen. De VVD verliest licht maar lijkt met 13,3 procent de tweede partij te worden in Noord-Holland.

Forum voor Democratie, vier jaar geleden nog de grootste partij in Noord-Holland met 15,3 procent van de stemmen, komt nu volgens de exitpoll niet verder dan 2,6 procent. Ook het CDA krijgt een flinke tik te verwerken. De christendemocraten halen niet meer dan 3,9 procent van de stemmen, tegen 6,8 procent in 2019. Verlies is er eveneens voor D66, dat van 9,9 naar 7,5 procent gaat.

Van de partijen die nu ook al vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten, hebben alleen de PvdA en de Partij voor de Dieren winst behaald. De sociaaldemocraten gaan van 9,8 naar 11,7 procent. Daar staat wel een verlies tegenover voor samenwerkingspartner GroenLinks, dat van 15,2 naar 12 procent zakt. PvdD krijgt er 1,5 procent bij en komt op 7,5 procent.

Twee andere nieuwkomers, JA21 en Volt, hebben volgens deze exitpoll allebei rond 5 procent van de stemmen behaald.