Luid gejuich bij BBB na exitpoll waarin de partij grootste is

Aanwezigen op de verkiezingsavond van de BoerBurgerBeweging (BBB) in het Overijsselse Bathmen barstten in luid gejuich uit nadat de partij in een exitpoll van Ipsos voor de NOS met negen zetels als grootste groepering in Noord-Holland naar voren was gekomen. “Dit kan er weleens toe leiden dat je de grootste kan worden, de grootste van Nederland. Dit is echt niet normaal, dit had ik nooit verwacht”, zei Caroline van der Plas tegen de aanwezige pers.

Na de bekendmaking van de uitslag van de exitpoll werd Van der Plas letterlijk omstuwd door camera’s en journalisten. Kort voor de bekendmaking had ze gezegd dat acht tot tien zetels haalbaar moeten zijn in de Eerste Kamer. Ze zei een heel groot feest te verwachten. “Maar hoe groot dat feest gaat worden dat is de spanning die we nu hebben. We hoeven echt niet overal de grootste te worden, maar wel in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Dat zou ik heel mooi vinden.”

Ze wees erop dat de aanwezigheid van BBB in zowel in de provincies als de Eerste Kamer belangrijk is en dat ze vertrouwen heeft in alle kandidaten die ze in het land hebben. “Zeker, anders hadden we ze niet aangenomen. We nemen geen mensen aan die we wantrouwen.”