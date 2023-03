Stembureaus gesloten, het tellen kan beginnen

Het tellen van de stemmen kan beginnen, de stembureaus in de Nederlandse gemeenten en op de tientallen treinstations zijn om 21.00 uur dichtgegaan. Duizenden mensen verspreid over het land gaan de komende uren aan de gang om de papieren stembiljetten te tellen.

Bijna altijd komt binnen een half uur na het sluiten van de stembureaus de eerste uitslag binnen. De kleine gemeenten op de waddeneilanden Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal strijden doorgaans om deze eer. De laatste paar verkiezingen was Schiermonnikoog, met één stembureau en ongeveer duizend stemgerechtigden, de snelste.

Op de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) kan nog uren worden gestemd. Daar gingen de stemlokalen om 12.30 uur (Nederlandse tijd) open en sluiten ze pas om 02.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag. Sinds een grondwetswijziging in 2018 stemmen ook de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba over de samenstelling van de Eerste Kamer. Aangezien de bijzondere gemeenten geen Provinciale Staten hebben, gaat dit via afzonderlijk gekozen kiescolleges.

De in totaal 570 gekozen Provinciale Statenleden stemmen op 30 mei voor de zetels in de Eerste Kamer, zogeheten getrapte verkiezingen. Het kabinet-Rutte IV heeft nog tot het begin van de zomer te maken met de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. De Kiesraad maakt op 1 juni de nieuwe leden van de Eerste Kamer bekend.

De oude Eerste Kamer vergadert op dinsdag 13 juni voor het laatst en draagt die dag de macht over aan de nieuwe senaat, zoals de Eerste Kamer ook wel wordt genoemd.