Nanninga: drie senaatszetels voor JA21 is echt heel goed

Annabel Nanninga vindt het “echt heel goed” als ze met haar partij JA21 drie zetels weet te behalen. “We houden ons echt staande in een golf van minnetjes en rode cijfers”, zegt zij tegen de NOS. Nanninga leidt nu nog een zevenkoppige fractie, maar komt volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS straks op drie zetels uit.

JA21 zit formeel nog niet in de senaat. De fractie die Nanninga nu leidt, is een afsplitsing van Forum voor Democratie. Ze vindt dat haar partij “eigen ruimte” heeft veroverd. “Dat is echt razend knap.” Als ze inderdaad drie zetels haalt, kan ze naar eigen zeggen “serieus aan het werk”.