GroenLinks en PvdA toch blij om nek-aan-nek-race met BBB

Ondanks dat ze allebei relatief minder zetels halen, lijken leden van GroenLinks en PvdA blij te zijn met de nationale exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS: ze lijken samen de grootste of een na grootste fractie in de Eerste Kamer te worden. De grote winst van de BoerBurgerBeweging komt evenwel hard aan bij de linkse partijleden, die samen de uitslagenavond vieren in Den Haag.

“Oh mijn god”, was op verschillende plekken in de zaal te horen toen de NOS de cijfers van BBB bekendmaakte. “Dit kan echt niet”, verzuchtte een aanwezige. De nieuwe partij van Caroline van der Plas, die een heel ander stikstof- en klimaatbeleid voorstaat dan de linkse tandem, wordt mogelijk in één klap de grootste partij in de senaat. BBB kreeg in Overijssel bijna een op de drie kiezers achter zich. Linkse partijleden maakten al snel de vergelijking met de opkomst van Forum voor Democratie in 2019. Die partij stortte in de jaren daarna in elkaar, en verliest ook bij deze verkiezingen flink.

GroenLinks en PvdA vormen in de Eerste Kamer straks een gezamenlijke fractie. Daar hebben de twee partijen momenteel samen 14 zetels. Volgens de NOS krijgen ze daar één zetel bij, ondanks dat beide partijen relatief minder kiezers achter zich krijgen. Inzet van de campagne van zowel GroenLinks als PvdA was om ‘links’ in de senaat de grootste te laten worden. Daar heeft de coalitie immers geen meerderheid. De partijen hopen via de Eerste Kamer links beleid af te dwingen.

Overigens leven GroenLinks- en PvdA-leden mee met andere linkse partijen: de winst van PvdD werd met gejuich ontvangen, dat de SP weer wat verliest, leverde gekreun op in de zaal.