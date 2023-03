Exitpoll: BBB stoot VVD van de troon in Noord-Brabant

BBB wordt ook in Noord-Brabant de grootste partij bij de provinciale verkiezingen. Een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS voorspelt dat de partij van Caroline van der Plas bijna een vijfde van de stemmen heeft gekregen. De VVD, vier jaar geleden nog de grootste partij in deze provincie, is nu de tweede met 14,4 procent van de stemmen. Het CDA halveert ook hier ruimschoots, van 13,3 naar 5,8 procent.

De SP zakt volgens de exitpoll van 9,2 naar 7,8 procent en zou daarmee niet langer de grootste linkse partij in Noord-Brabant zijn. GroenLinks levert weliswaar ook iets in maar zou even groot worden als de SP. De PvdA stijgt van 6,4 naar 8,2 procent. D66 levert ook wat in, van 8,8 naar 7,1 procent.

Forum voor Democratie, in 2019 nog de op een na grootste partij met 14,4 procent van de stemmen, zou nu blijven steken op 2,7 procent. Ook de PVV verliest, van 7,6 naar 5,9 procent. Nieuwkomer op de rechterflank JA21 komt binnen met 4,2 procent van de stemmen.