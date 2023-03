Kiesraad: iets meer vragen en meldingen dan in 2019

De Kiesraad heeft woensdag rond de 220 vragen en meldingen binnengekregen over de verkiezingen, meldt een woordvoerder. Dit zijn er “iets meer” dan in 2019. “De onderwerpen waren divers van aard”, aldus de Kiesraad. Zo kwam er een melding binnen over gladde stembiljetten en is in een paar gemeenten melding gemaakt van het uitreiken van de verkeerde stembiljetten.

“Een andere melding ging over verstrekte stembiljetten aan enkele kiezers die onterecht een stempas voor (alleen) het aangrenzende waterschap hadden ontvangen”, zegt de woordvoerder.

De Kiesraad functioneert bij deze verkiezingen als een expertisecentrum. Dit betekent dat gemeenten om informatie en advies kunnen vragen. “Ook na deze verkiezingen zal de Kiesraad een evaluatie uitvoeren en het kabinet adviseren over eventuele aanpassingen in het verkiezingsproces.” Eventuele “onregelmatigheden” worden door de Provinciale Staten en de waterschappen beoordeeld “in het kader van de uitslag”.

Eerder werd al bekend dat de melding over de gladde stembiljetten bij de gemeente Dijk en Waard in Noord-Holland vandaan kwam. Vrij snel werd hier duidelijk dat het rood op het gladde stembiljet kon vervagen. Met de al ingevulde stemformulieren is extra voorzichtig omgegaan.

Bij het stembureau aan de Ruysdaelstraat in Amsterdam-Zuid was tijdelijk een tekort aan stembiljetten. Mensen werden gewezen op andere stemlocaties, of konden blijven wachten.