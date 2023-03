Sigrid Kaag: D66 moet kijken hoe samengewerkt kan worden

D66-leider Sigrid Kaag zegt dat haar partij moet kijken hoe samengewerkt kan worden met andere partijen. Haar partij, maar vooral de coalitie als geheel, lijkt veel zetels te verliezen in zowel de provincies als de Eerste Kamer. “Het is nu verder aan het land. En de kiezer heeft heel duidelijk gesproken”, aldus Kaag.

Volgens de meest recente prognose van ANP krijgt D66 34 zetels in de Provinciale Staten, waar dat er in 2019 nog 40 waren. In de senaat lijkt de partij van 7 zetels terug te zakken naar 6. De coalitie lijkt daar gezamenlijk uit te komen op 24 zetels, waar er 38 nodig zijn voor een meerderheid. Er zijn vermoedelijk twee fracties groot genoeg om de coalitie aan een meerderheid te helpen: PvdA/GroenLinks en BBB.

“Het land wil verder en wij zullen altijd samenwerken met anderen, onze idee├źn aandragen”, aldus Kaag. Volgens haar moet D66 nu kijken hoe de partij het beleid verder kan brengen.