Twee dagen stemmen tellen met 1150 mensen in de RAI Amsterdam

In de RAI Amsterdam zijn sinds 09.00 uur 1150 mensen aan de slag om de stembiljetten te tellen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Het is voor het eerst dat dat op deze manier gaat. Voorheen gebeurde het tellen direct na het sluiten van de stembussen. Burgemeester Femke Halsema en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) kregen donderdagochtend een rondleiding.

In een aparte hal liggen – gelijk aan het aantal stembureaus in de hoofdstad – 409 grote zwarte tassen op wieltjes opgeslagen met daarop de drie Andreaskruisen van Amsterdam. Daarin zitten de stembiljetten. Speciale runners met groene hesjes brengen de tassen naar de tafels waar in gele hesjes de tellers zitten. Na het tellen wordt hier ook het proces-verbaal opgemaakt, waarin verantwoording wordt afgelegd over het proces. De resultaten gaan dan naar een andere ruimte waar de data worden verwerkt.

Naar verwachting duurt het twee dagen voordat alle stembiljetten in Amsterdam zijn geteld. Het werk gaat donderdag door tot 21.00 uur en op vrijdag begint het tellen weer om 09.00 uur totdat de klus klaar is. Onder de tellers zijn onder anderen gemeenteambtenaren en studenten. Voor hun werk staat een vergoeding van 15 euro bruto per uur. De gemeente zorgt voor koffie, snacks, lunch en diner.

Hoewel de tellers allemaal donderdag zijn begonnen, hoorden Halsema en Bruins Slot dat zo’n twintig medewerkers hun bed nog niet hebben gezien sinds woensdag. Onder hen ook twee co√∂rdinatoren, die al vele jaren meedraaien tijdens verkiezingen. Op hun wens het stemmen elektronisch te maken, zei de minister: “Met internetstemmen zijn we nog niet ver genoeg.”

Woensdagavond zijn op de stembureaus al wel de stemmen op de politieke partijen geteld. In de RAI controleren ze dit en tellen ze per kandidaat. Het werk in het evenementencomplex is voor iedereen toegankelijk, dus wie wil mag langskomen om zelf een kijkje te nemen.

Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen werd ook geteld in de RAI. Dat was omdat er vanwege de coronacrisis op meerdere dagen kon worden gestemd.