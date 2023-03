Rutte noemt winst BBB heel duidelijke schreeuw naar de politiek

De megawinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de provinciale verkiezingen is “een heel duidelijke schreeuw naar de politiek”, zegt premier Mark Rutte tegen het ANP. De VVD-voorman, te gast bij het afscheid van Maxime Verhagen als voorzitter van lobbyclub Bouwend Nederland, spreekt van “een zeer relevant signaal” van de kiezer.

Toch is het Rutte nog niet duidelijk genoeg hoe hij die schreeuw dan moet interpreteren. Daarvoor zegt hij echt meer tijd nodig te hebben. Zestien uur na de eerste uitslagen vindt hij veel te vroeg voor een “voldragen analyse”.

Door het grote verlies van de coalitiepartijen zal het kabinet ook in de nieuwe Eerste Kamer op zoek moeten naar meerderheden voor zijn plannen. Maar dat is niets nieuws, vindt Rutte. De huidige regeringscoalitie regeert al vier jaar zonder steun van een meerderheid in de senaat. Hij wil nog niet zeggen of hij verwacht dat dit moeilijker wordt nu duidelijk is dat de BBB daar straks de grootste partij is.