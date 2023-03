BBB doet het ook goed bij waterschapsverkiezingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt ook bij de waterschapsverkiezingen een grote overwinning te gaan halen. Dat meldt de Unie van Waterschappen in een tussenstand. Donderdag zijn de resultaten van twaalf van de 21 waterschappen binnen. De rest volgt vrijdag. Dan wordt ook het opkomstcijfer bekend.

Niet alle uitslagen zijn al door gemeenten doorgegeven aan de waterschappen. “Het gaat langzamer dan gebruikelijk bij verkiezingen. We hebben te maken met zaken als hoge opkomst, het grote aantal partijen en dus grote stembiljetten, en vermoeide tellers in de gemeenten”, aldus de zegsvrouw. Daar komt bij dat in gemeenten eerst de stemmen worden geteld die zijn uitgebracht voor de Provinciale Statenverkiezingen en daarna pas die voor de waterschappen.

Uit de voorlopige uitslagen blijkt donderdag dat nieuwkomer BBB in zeker zes waterschappen de grootste partij wordt. Ook Water Natuurlijk en de PvdA lijken goed te scoren, aldus de Unie van Waterschappen.

Bij de waterschapsverkiezingen worden de algemene besturen gekozen van de waterschappen. Die houden zich bezig met bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Maar ook met het zuiveren van afvalwater en het zorgen dat er voldoende water is door bijvoorbeeld water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent.