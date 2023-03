Winst BBB in provincie Limburg, bijna 19 procent van de stemmen

De BBB heeft ook de winst gepakt in de provincie Limburg met 18,5 procent van de stemmen. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij wordt gevolgd door de PVV, die uitkwam op 12,7 procent. Dit is voor de partij wel een verlies ten opzichte van de verkiezingen in 2019, toen de PVV nog 13,5 procent van de stemmen haalde. De VVD staat op de derde plek met 9,5 procent van de stemmen.

Verder zijn er geen partijen die er echt uitspringen. Het aantal stemmen voor het CDA halveerde tot 9,2 procent, maar de partij staat nog altijd op de vierde plek. Forum voor Democratie (FvD) verloor ook in Limburg flink. De partij behaalde 3,4 procent van de stemmen, tegenover bijna 15 procent vier jaar geleden.

De opkomst in Limburg lag met 54 procent 1,4 procentpunt hoger dan in 2019. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat BBB 10 zetels naar zich toetrekt.