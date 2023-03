De politie heeft vrijdagmiddag een 13-jarige Rotterdammer met een vuurwapen aangehouden na een schietincident in zijn woonplaats. Rond 16.45 uur werd gemeld dat er was geschoten in de havenstad en korte tijd later troffen agenten de knul met het wapen aan op de Beverstraat in de wijk Feijenoord.

Of de tiener ook met het wapen heeft geschoten, is onbekend. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie roept getuigen op zich te melden. Bij het schietincident raakte niemand gewond.