VVD boos: Rotterdamse terrassen niet open op Koningsdag

Rotterdamse horecazaken kunnen tijdens Koningsdag op 27 april en ook tijdens de Rotterdam Marathon op zondag 16 april geen gasten op hun terrassen ontvangen. Ondernemers die bij de gemeente een terrasvergunning hebben aangevraagd en gekregen, bemerkten dat de vergunning pas vanaf 15 mei ingaat.

Dat is tegen het zere been van een aantal ondernemers die dus niet kunnen profiteren van twee grote evenementen in de stad. Bij mooi weer lopen zij de omzet van eventueel volle terrassen mis.

De VVD-fractie in de Rotterdamse raad heeft een debat aangevraagd met wethouder Robert Simons die horeca in zijn portefeuille heeft. De partij wil van Simons horen of de terrassen eerder open kunnen. “15 mei is een rare datum. Deze week is de lente begonnen en bij dit seizoen hoort lekker weer en een terrasje pakken,” aldus de partij.

De wethouder was vrijdagmiddag niet in staat om te reageren.