Openluchtmuseum belicht leven met een handicap

De omgang met mensen met een handicap in verschillende tijden is het thema van een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. ‘(On)beperkt. Leven met een handicap’ opent op zaterdag 25 maart voor publiek.

Een van de persoonlijke geschiedenissen die worden belicht is die van Mary Tebbens (1935-2018). Zij woonde een groot deel van haar leven in Het Dorp, een in de jaren zestig speciaal voor mensen met een handicap gebouwde wijk bij Arnhem, met zorgvoorzieningen en een aangepaste infrastructuur. Inmiddels is het concept van Het Dorp achterhaald en zien we liever dat mensen met een handicap juist volop deel uit maken van de samenleving van alledag, maar destijds werd de wijk gezien als een mooie vooruitgang.

Het geld voor Het Dorp was met groot landelijk enthousiasme bijeengebracht met de eerste grote inzamelingsactie op tv en radio, in 1962 maar liefst 23 uur lang gepresenteerd door Mies Bouwman en initiatiefnemer dokter Arie Klapwijk. Met hulp van zo ongeveer alle BN’ers van die tijd peuterden ze 21 miljoen gulden los van particulieren en bedrijven. Actie en opbrengst, ze waren destijds allebei een sensatie van de bovenste plank en op de tentoonstelling is er dan ook aandacht voor.

Rolstoeler Tebbens verhuisde in 1967 vanuit het Groningse Muntendam naar Het Dorp. Van de gemeente Muntendam mocht ze meubels uitkiezen bij warenhuis Vroom & Dreesmann in Arnhem. Ze koos voor drie stoelen, een tafel, een kast en een kledingkast. Ze hield ze tot haar dood. Inmiddels is ongeveer haar hele interieur onderdeel van de collectie van het museum.

Haar levensverhaal wordt op de expo gespiegeld aan verhalen van vier mensen van nu, die op video vertellen over hun leven: ‘digital creative’ en ondernemer Glenn, model en redacteur Jeannette, belangenbehartiger voor mensen met een licht verstandelijke beperking en sportfanaat Jaheed en kunstenaar Nimco.

De tentoonstelling gaat ook, zij het summier, nog verder terug dan medio vorige eeuw. Zo zijn er oude prenten en bijvoorbeeld een oortrompet, waarmee doven zich in vroeger dagen moesten behelpen. Aandacht is er ook voor wat het speciale VN-verdrag voor Nederland betekent en nog betekenen moet. “Er is nog veel onwetendheid”, aldus het museum. Het hoopt met de expo aan dat laatste iets te veranderen.