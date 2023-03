50.000 vrijwilligers aan de slag tijdens Landelijke Opschoondag

Ongeveer 50.000 vrijwilligers hebben zaterdag meegedaan aan de 21e editie van de Landelijke Opschoondag. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Op duizenden plekken in het hele land is zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd. Het thema was dit jaar Wat pak jij op?.

Hoeveel afval is opgehaald, vindt Ingrid Goethart, directeur van organisator Nederland Schoon, lastig te zeggen. “We schatten dat iedere vrijwilliger gemiddeld een vuilniszak vol aan afval verzamelt.” Dit jaar wordt het opgehaalde vuil voor het eerst niet meer geregistreerd. “We hoorden van veel mensen dat ze het lastig vonden om door te geven hoeveel ze hadden opgehaald, daarom zijn we ermee gestopt.”

Op het laatste moment hadden zich nog flink meer deelnemers ingeschreven. Goethart vermoedt dat dat met het weer te maken heeft. “Het was fantastisch weer vandaag, dan is de drempel een stuk lager om mee te doen.”

Ze zegt “heel trots” te zijn, maar: “Het is heel fijn dat er wordt opgeschoond , maar mensen moeten zich ook bewust worden van de rotzooi die achtergelaten wordt in de natuur”. Het waren vooral veel blikjes die de vrijwilligers opruimden en sigarettenpeuken. “Die zijn ons een doorn in het oog”, zegt Goethart. Ook zijn er veel poepzakjes voor honden gevonden. “Als mensen niet snel genoeg een prullenbak vinden, laten ze die zakjes achter in de berm.” Dit jaar wel beduidend minder achtergelaten in de natuur dan vorig jaar: mondkapjes.

Goethart merkt dat afval oprapen in de natuur “normaler” wordt. “Vroeger waren het de mensen met een taakstraf die aan het opruimen waren. Nu zie je mensen die tijdens een rondje joggen of suppen ook zwerfafval oppikken. Ik krijg vaak complimentjes als ik met een vuilniszak door het bos loop, en minder gefronste wenkbrauwen”, zegt ze lachend.

Er waren dit jaar ook verschillende creatieve initiatieven tegen het afval, zoals een afvalbingo met prijzen in Haarlemmermeer en in Woerden gingen sportvissers van hengelsportvereniging De Rijnstreek een visplek zwerfafvalvrij maken.

Behalve vrijwilligers doen ook zo’n zeventien bedrijven en organisaties mee aan de actie. Daaronder zijn Gouda Peukenvrij, McDonald’s en Pathé.