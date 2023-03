Een 58-jarige man uit Leidschendam op een scootmobiel is om het leven gekomen, nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag te water was geraakt op de Westeinderweg in Stompwijk (Zuid-Holland), meldt de politie.

Volgens de nieuwssite Regio15 lag de scootmobiel van het slachtoffer op zijn kant en was deze mogelijk in de berm weggezakt en zo omgeslagen. De politie kon dat niet bevestigen en onderzoekt wat er precies is gebeurd.