Adema over landbouwakkoord: gesprekken worden scherper

De gesprekken die moeten leiden tot een landbouwakkoord worden “inhoudelijk scherper” nu het voorgenomen moment om deze af te sluiten nadert, zegt landbouwminister Piet Adema via zijn woordvoerder. De onderhandelingen komen volgens de bewindsman niet in gevaar omdat de zuivelhoudersorganisatie Dutch Dairymen Board (DDB) weg is gelopen. Deze zit namelijk niet aan de hoofdtafel van de onderhandelingen, maar aan de sectortafel voor de melkvee- en kalverhouderij.

“De echte pijnpunten komen aan bod”, zegt de woordvoerder over fase waarin de onderhandelingen zich nu begeven. Die moeten eind maart, begin april tot een akkoord leiden. Belangrijke onderwerpen die tot veel discussie leiden zijn onder meer hoe de schaarse grond moet worden gebruikt en de vraag hoe boeren toekomstperspectief kunnen krijgen.

“Je houdt graag iedereen aan tafel”, zegt de woordvoerder van Adema over het bericht dat DDB zich heeft teruggetrokken. Ze benadrukt wel dat dit is gebeurd aan een van de sectortafels. “Daar zijn meer partijen bij en is de dynamiek soms wat anders.” Bovendien zegt ze dat de onderhandelingstafel de plek is om bezwaren te uiten en de sector hier de “unieke kans” krijgt om invloed uit te oefenen.

Ook aan de hoofdtafel rommelt het. Daar schuiven vier landbouworganisaties aan. Een daarvan, Agractie, heeft afgelopen weekend gedreigd weg te lopen als er deze week niet “onomstotelijk duidelijkheid” komt over de “grondkwestie”. Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) praat ook mee aan de hoofdtafel en zei eerder na de verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) aanleiding te zien voor “een flinke koerswijziging” waar het gaat om de stikstofaanpak en het landbouwakkoord.

Discussie over grond gaan vooral over het zogeheten ‘extensiveren’. Dat is de wens van Den Haag dat er minder dieren per hectare rondlopen, vooral koeien. Boeren kunnen dat doen door minder dieren te houden of door omliggende grond op te kopen en hier geen vee te laten rondlopen. Over beide methodes leven verschillende bezwaren omdat agrariërs bedreigingen zien voor hun verdienmodel en bedrijfsvoering.