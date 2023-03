Nabestaanden Gio vragen rechtbank om voorarrest Rai Vloet

De nabestaanden van de doodgereden Gio Roos (4) hebben maandag de rechtbank in Haarlem gevraagd profvoetballer Rai Vloet in voorarrest te nemen. De advocaat van de nabestaanden noemt het tijdens de strafzaak tegen Vloet “aannemelijk dat hij zich zal onttrekken aan de straf die de rechtbank hem zal opleggen”.

Volgens de slachtofferadvocaat Arlette Schijns heeft de verdachte op een aantal cruciale momenten laten zien dat hij regels aan zijn laars lapt. Zo reed hij te snel en onder invloed van alcohol tijdens het dodelijke ongeluk op 14 november 2021. Ook ontkende hij na het ongeluk aanvankelijk dat hij de bestuurder was.

Vloet woont en voetbalt inmiddels in Rusland, een land waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft. Schijns opperde dat Vloet de Russische nationaliteit heeft aangevraagd. Hij ontkent dat en zegt eveneens dat hij niet van plan is om altijd in Rusland te blijven.

De officier van justitie komt in de loop van de ochtend met de strafeis.