Zo’n 150 tips binnen na uitloven beloning cold case vermiste Jaïr

De Peter R. de Vries Foundation heeft in totaal zo’n 150 tips ontvangen over de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares na het uitloven van een beloning voor de gouden tip in augustus vorig jaar. Tot en met afgelopen zaterdag konden tipgevers aanspraak maken op de 250.000 euro.

“Uiteraard zijn wij blij dat er zoveel mensen hebben gereageerd met wat ze hebben gezien, gehoord of denken te weten”, zegt voorzitter van het fonds Kelly de Vries. “Uiteindelijk gaat het om die ene tip die leidt naar de vondst van Jaïr.”

De komende periode gaat een coldcaseteam de laatste tips onderzoeken.

Jaïr speelde tikkertje op het strand in Monster (Zuid-Holland) toen hij verdween. Het jongetje was buiten bij een strandtent toen zijn vader naar binnen ging om patat te bestellen. Een grote zoektocht leidde tot niets en er is nooit meer iets van Jaïr gehoord of gevonden.