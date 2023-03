Veiligheidsberaad neemt afscheid van voorzitter Hubert Bruls

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad nemen maandagavond tijdens een vergadering in Utrecht afscheid van hun voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Bruls (CDA) heeft de maximale termijn als voorzitter van het beraad volgemaakt en moet daarom aftreden. Hij wordt opgevolgd door Wouter Kolff (VVD), burgemeester van Dordrecht.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Het beraad bespreekt onder meer brandweerzorg, meldkamers, rampenbestrijding en crisisbeheersing, zaken waarvoor de veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn.

Bruls trad in 2016 aan als voorzitter. In die tijd leidde het Veiligheidsberaad een onopgemerkt bestaan, maar dat veranderde toen de coronapandemie uitbrak. Vanaf dat moment vergaderde het beraad vrijwel wekelijks met de betrokken bewindslieden, aangezien veel coronamaatregelen lokaal en regionaal door de veiligheidsregio’s uitgevoerd moesten worden. Het beraad adviseerde het Outbreak Managment Team ook over de uitvoerbaarheid van voorgestelde maatregelen.

Toen de coronacrisis in Nederland op zijn eind liep kreeg Nederland te maken met de asielcrisis: het nog steeds nijpende tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en het regelen van onderdak voor Oekra├»ners die voor de oorlog in hun land vluchtten. De veiligheidsregio’s namen het regelen van noodopvangplaatsen op zich. In de zomer van dit jaar leggen de regio’s die taak neer, omdat het eigenlijk niet bij het takenpakket behoort.

Bruls blijft als voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid wel lid van het beraad.