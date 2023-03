Woningen onbewoonbaar na brand door explosie in Amsterdam

Enkele woningen zijn onbewoonbaar geraakt vanwege een brand na een explosie in een flat in Amsterdam Zuidoost in de nacht van zondag op maandag. Bewoners van het appartementencomplex aan het Maarsenhof hoorden even voor 03.00 uur een harde knal. De brand die daarop ontstond verspreidde zich “razendsnel”in het complex, aldus de politie.

Vanwege de hevige rookontwikkeling moesten meerdere bewoners hun woning verlaten. Een deel van de ontruimde woningen is onbewoonbaar door de brand, aldus een woordvoerder van de brandweer. De gemeente en Stichting Salvage heeft opvang voor deze bewoners geregeld. Voor zover bekend raakte er niemand gewond door de knal en brand.

Na het blussen van de brand vond de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) de resten van een explosief. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar beelden en getuigen van het incident.

Afgelopen oktober werd in dezelfde straat een voordeur vernield door zwaar illegaal vuurwerk. De politie ging toen uit van een gerichte actie. Het is onbekend of er een verband is tussen de twee ontploffingen.