Michel Reijinga wil met Samen voor Nederland politiek in

De voorman van protestbeweging Nederland in Verzet Michel Reijinga wil met Samen voor Nederland de politiek in. Het doel is om in 2025 mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijprogramma wordt dinsdag officieel gepresenteerd.

De partij zegt te staan voor vrijheid, liefde en waarheid. “Wij zijn liberaal in de zin van vrijheidslievend, maar ook sociaal en voor menselijkheid.” Het logo van de partij is een omgedraaide Nederlandse vlag met een witte tulp. “Het is goed mis in Nederland en daarom hebben wij onze vlag omgedraaid. Nederland is helaas in nood door vele jaren van afbraakbeleid. Onze missie is Nederland weer Nederland te maken.”

Het eerste punt op het verkiezingsprogramma is dat Samen voor Nederland uit de Europese Unie wil. Het liefst met andere landen zodat de EU wordt ontmanteld, maar als dat niet lukt moet Nederland er volgens Samen voor Nederland zelf uit. De partij doet niet mee aan de Europese Verkiezingen in 2024. De focus ligt volledig op Nederland.

Reijinga kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws door verzetsacties, onder meer tegen het coronabeleid. De bekendste voorbeelden zijn de oproepen om individueel koffie te komen drinken op het Museumplein in Amsterdam, wat volgens de toen geldende coronamaatregelen wel mocht. Op 17 januari 2021 liep het uit de hand op het Museumplein en dat leidde tot gewelddadigheden tussen demonstranten en de politie. Reijinga keurde dat geweld later af en zei dat de rellen niet meehelpen bij het bereiken van het doel om de coronaregels van tafel te krijgen.