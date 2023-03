Aantal tips bij Meldt Misdaad Anoniem terug op niveau voor corona

Meld Misdaad Anoniem (M.) heeft vorig jaar 18.857 meldingen naar politie en andere opsporingsinstanties doorgestuurd. Daarmee is het maandelijks gemiddelde aantal meldingen, na een hoger aantal tijdens de coronapandemie, terug op het ‘oude’ niveau. Volgens de organisatie meldden mensen het afgelopen jaar het meest over drugsgerelateerde zaken (met 10.241 ruim de helft). Daarna over geweld, gezochte verdachten en financieel-economische delicten.

Ter vergelijking: Over 2020 meldde de organisatie 25.818 meldingen. En dat was dan weer ruim 50 procent meer dan het jaar ervoor (2019), toen 16.890 tips binnenkwamen. Dat toegenomen aantal meldingen kwam grotendeels door de coronamaatregelen, zei de organisatie toen. Want doordat mensen vaker thuis waren en minder op straat, vielen zaken als drugshandel en illegale prostitutie op straat meer op en verdubbelde het aantal meldingen daarover toen bijna. Dinsdag voegt M. daar nog aan toe dat ook de grote maatschappelijke verontwaardiging over geweld en vernielingen bij de rellen in binnensteden een rol speelde.

Bij M. kwamen in 2022 1580 tips binnen naar aanleiding van opsporingsprogramma’s, zoals Opsporing Verzocht en regionale opsporingsprogramma’s. Uit een terugkoppeling van de politie blijkt dat vorig jaar minstens 3046 verdachten werden opgespoord dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem, zo stelt de organisatie.

M. bestaat twintig jaar. In die afgelopen twintig jaar stuurde Meld Misdaad Anoniem ruim 305.000 meldingen naar de politie en opsporingsinstanties en zijn, zo claimt M., minstens 36.000 mensen aangehouden. Marc Janssen van de organisatie benadrukt dat “de anonimiteit ervoor zorgt dat belangrijke informatie toch bij de politie en opsporingsinstanties terecht komt, maar dat de melder buiten beeld blijft”.