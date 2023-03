Tweedehands spullen voor vluchtelingen op ‘marktplaats’

VluchtelingenWerk Nederland lanceert dinsdag een marktplaats waar gebruikte spullen aan vluchtelingen aangeboden kunnen worden. Op goodsforrefugees.com wil VluchtelingenWerk gericht vraag en aanbod inzichtelijk maken.

Tijdens crises ziet VluchtelingenWerk een grote bereidheid onder Nederlanders om vluchtelingen te hulp te schieten met bijvoorbeeld inzamelingsacties. “Toch bestaat er bij dat soort acties vaak het risico dat spullen niet op de juiste plek terechtkomen of dat spullen ongebruikt blijven omdat ze niet nodig zijn”, aldus de organisatie. Het onlineplatform moet het makkelijker maken om in te spelen op de behoeftes van vluchtelingen. Ook kunnen gevers en vluchtelingen via het platform direct met elkaar in contact komen.

Het nieuwe platform vervangt Goods4Ukraine, dat een jaar geleden werd opgezet na de Russische invasie in Oekraïne waarna Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen. Het nieuwe platform is gericht op alle vluchtelingen in Nederland.