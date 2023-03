LTO: landbouwakkoord niet ondertekend bij huidig stikstofbeleid

Als het huidige stikstofbeleid niet drastisch wordt aangepast, zal de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) het landbouwakkoord niet ondertekenen. Daarvoor waarschuwt LTO-voorman Sjaak van der Tak dinsdag in De Telegraaf.

De organisatie sluit zich volgens de krant aan bij de standpunten van de BoerBurgerBeweging (BBB) en eist dat de gedwongen onteigening van boeren van tafel gaat. “Dat betekent dus géén verplichte opkoop of onteigening, en dat betekent ook géén van bovenaf opgelegde instrumenten zoals ’landschapsgrond’ die overal in het land uniform uitgerold moeten worden”, zegt Van der Tak. Ook door de stikstofdeadline van 2030 moet volgens de LTO een streep gezet worden. In een bericht op de LTO-website zegt van der Tak dat het stikstofbeleid aangepast zal moeten worden om het maatschappelijk draagvlakte vergroten en dat het kabinet in de komende weken zal moeten bewegen om er in de komende weken uit te komen met de LTO.

Van der Tak wil verder dat er meer geld beschikbaar komt voor regelingen voor de landbouwsector, zoals voor boeren die willen stoppen of verplaatsen. “Er zal een flinke plus op het beschikbare budget moeten komen”, stelt hij.

Toch zegt de landbouworganisatie te begrijpen dat er stappen gezet moeten worden. “We willen aan de slag met uitdagingen die er zijn, maar dan wel op een realistische en menselijke manier voor onze boeren en tuinders. Ga daarbij uit van wat er wél kan en mag in plaats van telkens vanuit de rem en de beperking te sturen. Een landbouwakkoord dat daarop is gericht, wint aan kracht voor de gehele samenleving”, aldus Van der Tak tegen De Telegraaf.

De LTO is een van de vier landbouworganisaties die aan de hoofdtafel zitten bij de gesprekken die moeten leiden tot een landbouwakkoord. Landbouwminister Piet Adema zei maandag via zijn woordvoerder dat deze gesprekken “inhoudelijk scherper” worden nu het voorgenomen moment om deze af te sluiten nadert. Het akkoord moet er eind maart of begin april komen.

Milieubeweging Mobilisation for the Environment (MOB) stelt in een persbericht dat Nederland voor meer tien jaar op slot gaat als het kabinet het streven om de stikstofuitstoot per 2030 te halveren loslaat en de deadline naar 2035 wordt verschoven. “Een halvering van de veestapel, in combinatie met halvering van de stikstofuitstoot van mobiliteit en industrie, is en blijft de enige realistische uitweg uit de natuurcrisis, die zonder drastische ingreep in de veestapel in een economische crisis voor alle sectoren zal gaan uitmonden”, waarschuwt MOB. “Zonder een dergelijke ingreep gaat Nederland evenmin de klimaatdoelstellingen voor 2030 halen.”