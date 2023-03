Kabinet roept ambtenaren op: verwijder TikTok van werktelefoon

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) roept rijksambtenaren op om spionagegevoelige apps als TikTok onmiddellijk van hun werktelefoon te verwijderen. De filmpjesapp heeft een Chinees moederbedrijf en dat land heeft een “offensief cyberprogramma tegen Nederland”. Het moet uiteindelijk voor ambtenaren onmogelijk worden applicaties uit zulke landen – bijvoorbeeld ook Iran en Rusland – op hun telefoon te hebben.

In februari zeiden Kamerleden van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie tijdens een debat voor een TikTokverbod te zijn. Zij vrezen dat gegevens van gebruikers kunnen worden ingezien door de Chinese overheid. De staatssecretaris heeft toen beloofd om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.

Nu komt ze met een “zorgvuldige afweging die verder gaat dan het ontraden van één applicatie”, zonder TikTok bij naam te noemen. Ze volgt de lijst die inlichtingendienst AIVD heeft gepubliceerd van landen met een offensief cyberprogramma.

Het beleid van de Rijksoverheid zal ook veranderd worden, “zo snel als mogelijk”. Daardoor is het binnenkort voor ambtenaren technisch niet meer mogelijk om “spionagegevoelige apps” te installeren.

Van Huffelen maakt een uitzondering als zo’n applicatie nodig is voor een “primaire taak van een Rijksorganisatie”. Dat kan gaan om apps die worden gebruikt voor inspectie en toezicht, opsporingsonderzoek of om inlichtingen te verkrijgen. Deze uitzondering gaat de staatssecretaris de komende maanden uitwerken in samenspraak met de ministeries.

Recentelijk hebben de Europese Unie en de Belgische regering hun ambtenaren eveneens verboden om TikTok te gebruiken. In de Verenigde Staten mag TikTok al sinds vorig jaar niet worden gebruikt op apparaten van de federale overheid. In het land is ook een wet in de maak die het mogelijk maakt de app in zijn geheel te verbannen. Dat gebeurt ook in Nederland als het aan de ChristenUnie ligt.

Vanwege de zorgen over TikTok is Van Huffelen eind vorig jaar in gesprek gegaan met het socialemediabedrijf. Die beloofde de zorgen weg te nemen door het kabinet de achterliggende technologie in te laten zien en beter te vertellen hoe het omgaat met gegevens.