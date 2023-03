Woningen ontruimd om grote brand in Rotterdam, zeker één gewonde

Vanwege een grote brand in een pand aan de Professor Poelslaan in Rotterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere woningen ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Zo’n twintig bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen gebouw. Zeker één persoon is gewond geraakt.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege de brand in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse. De bewoner van de woning waar de brand is ontstaan, is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon is ter plaatse nagekeken voor rookvergiftiging.

Rond 05.00 uur mochten de meeste bewoners weer terug naar hun woning. De brandweer bekijkt wanneer ook de overige bewoners terug kunnen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.