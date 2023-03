Van der Plas: D66 opvallend stil na na verkiezingsnederlaag

BBB-leider Caroline van der Plas noemt de druk die haar monsterzege bij de provinciale verkiezingen op de regeringscoalitie heeft gelegd “best bijzonder”, maar ook “terecht”. Niet alleen bij het CDA is het crisis, ook D66 laat de laatste dagen maar weinig van zich horen, merkt zij op.

“Wat mij opvalt is dat heel veel D66’ers ontzettend stil zijn”, zegt Van der Plas in haar werkkamer in het Tweede Kamergebouw. “Voor de verkiezingen hadden ze de grootste verhalen, maar het is allemaal heel timide. Ik ben benieuwd wat daar aan de hand is.”

Een harde eis voor samenwerking in provincies en de Eerste Kamer is voor BBB dat de deadline van 2030 voor de stikstofdoelen wordt losgelaten en boeren niet onteigend worden. Van der Plas heeft op dit vlak “geen hoop” op D66, “die zit in een schuttersputje ingegraven”.

Maar ze denkt ook dat D66 niet om haar partij heen kan. “Ze zitten in een coalitie, dus ze zullen moeten buigen of moeten barsten”, zegt de partijleider. “Ik zie het wel, het maakt mij niet zoveel uit.” Coalitiepartner CDA zal het signaal van de kiezer serieus moeten nemen en moet wel meebewegen, verwacht Van der Plas.

De leider van BBB heeft wel een appje met felicitaties gekregen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, een van haar felste tegenstanders in de Kamer waar het om het stikstofbeleid gaat. Het is een van de duizenden berichten die zij kreeg na de verkiezingen, waarin haar partij in alle provincies in één klap de grootste werd.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hun nederlaag volgens Van der Plas aan zichzelf te wijten, omdat zij de ogen sloten voor de groeiende onvrede in de samenleving. “Dit is wat wij al maanden roepen bij elk debat. Het land vertrouwt ons niet meer, daar moeten we het over hebben.” Maar “niemand vond het nodig”, aldus de BBB-voorvrouw.