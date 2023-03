Brancheorganisatie Kinderopvang: kwaliteit opvang gaat achteruit

De kwaliteit van de kinderopvang gaat achteruit, meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang. Directeur Emmeline Bijlsma reageert op berichtgeving van het AD. Die krant schrijft dat door personeelstekorten de veiligheid van kinderen niet meer altijd gegarandeerd kan worden.

Een medewerker in de kinderopvang mag sinds de zedenzaak op een Amsterdamse locatie nooit meer alleen op een groep staan. Er moet altijd iemand meekijken of luisteren. Het kan inderdaad voorkomen dat die regel soms niet wordt nageleefd, zegt Bijlsma. Bijvoorbeeld wanneer er op een kleine opvang halverwege de dag een medewerker ziek naar huis moet. Sommige organisaties laten collega’s meekijken via beeld om aan het ‘vier ogen-principe’ te kunnen voldoen, maar niet elke opvang heeft camera’s hangen. “En je kunt moeilijk de kinderen halverwege de dag naar huis sturen.” Maar zo’n situatie is volgens Bijlsma wel “de uitzondering”.

Toch kan de kwaliteit van de opvang onmiskenbaar niet overal hoog gehouden worden als gevolg van de personeelstekorten, zegt Bijlsma. “Het is beste is als je met een vast team werkt op vaste dagen. Dan is iedereen goed op elkaar ingespeeld, veel beter dan wanneer je met een invaller op een groep staat.” Je moet een kind namelijk kennen om te weten wat hij of zij nodig heeft. “Het ene kindje moet je even laten als hij is gevallen, het ander heeft dan juist aandacht nodig.”

In zo’n geval is natuurlijk niet de basale veiligheid in het gedrang. Bijlsma ziet dan ook dat veel opvangorganisaties er eerder voor kiezen om een groep te sluiten of contracten met ouders te verbreken dan concessies te doen aan de veiligheid van kinderen. Stadszender AT5 meldde dit weekend dat in Amsterdam vier op de tien kinderdagverblijven vrezen hun locatie langere tijd te moeten sluiten vanwege personeelstekorten. De Brancheorganisatie herkent dat beeld. “We zien dat veel organisaties de medewerker op één zetten. Die zeggen: ik heb zoveel mensen, dus dit is wat ik kan doen.” Dan kan het dus zijn dat ouders wordt verteld dat hun kind van de opvang moet. “Dat is verschrikkelijk, maar wel de enige uitweg als je te weinig mensen heb en je kunt niet aan de basisregels voldoen.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang is tegenstander van het kabinetsplan om de kinderopvang per 2025 nagenoeg gratis te maken. “Dan groeit de toestroom alleen maar”, aldus Bijlsma.