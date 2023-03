Nederland komt met panel voor samenwerking waterbeheersing

Nederland start donderdag een samenwerkingsverband met andere landen op het gebied van water en klimaatverandering. Landen aangesloten bij het zogeheten International Panel for Deltas and Coastal Zones (IPDC) kunnen kennis uitwisselen over waterbeheersing en klimaataanpassing, maakt minister Mark Harbers (Infrastructuur) bekend tijdens de VN-Waterconferentie in New York.

Inmiddels hebben onder meer Bangladesh, Zuid-Afrika, Vietnam, Singapore en Argentiniƫ zich aangesloten. Ook het Caribische deel van het koninkrijk doet mee. Alle landen liggen aan de kust en meerdere van hen liggen, net zoals Nederland, in een rivierdelta. Verder zijn verschillende investeringsbanken betrokken, zoals de Asian Development Bank en het Green Climate Fund.

Volgend jaar maart houdt het IPDC een conferentie, om te kijken of de betrokken landen op schema liggen wat betreft klimaataanpassingen. Harbers zei donderdag tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties dat dit sneller moet en kan. “Nederland zal daar haar rol in spelen.”

Nederland organiseert samen met Tadzjikistan de VN-Waterconferentie. Vrijdag moet daar een aantal actiepunten uit komen. Die dienen als inbreng voor de klimaattop in de Verenigde Arabische Emiraten later dit jaar.