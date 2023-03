Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord

Boerenactiegroep Agractie stapt uit het overleg over het landbouwakkoord met het kabinet. Dat liet voorman Bart Kemp weten, die in Ermelo aanwezig was bij een vergadering met boeren, belangenorganisaties, natuurbeheerders, provincies en het ministerie van Landbouw over de inhoud van het landbouwakkoord. De actieclub overweegt pas weer deel te nemen aan het overleg “als er acceptabele oplossingen komen en handreikingen worden gedaan, met name over het grondbeleid”.

De actiegroep liet van tevoren al weten het niet eens te zijn met een aantal voorgestelde onderdelen van het landbouwakkoord. “Boeren worden in dit plan vermorzeld. Er worden permanente beperkingen aan het grondgebruik opgelegd, zonder dat daar een verdienmodel tegenover staat. We zijn in de afgelopen tijd tot het uiterste gegaan, maar moeten nu met pijn in het hart dit overleg verlaten”, zei Kemp.

Boerenorganisatie LTO is ook kritisch, maar blijft wel in het overleg. “Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders. Pas aan het einde van de onderhandeling beoordelen we of het resultaat goed genoeg is om aan onze leden voor te leggen. Of dat gaat lukken weten we niet”, aldus LTO.

Landbouwminister Piet Adema betreurt de stap van Agractie, zei hij in Ermelo. Volgens Adema zijn de gesprekken niet klaar. Hij ziet de boerenactiegroep graag terug aan de onderhandelingstafel, zei hij. Of hij handreikingen gaat doen waar Agractie om vraagt kon hij nog niet zeggen.

LTO-voorman Sjaak van der Tak zei donderdag dat Agractie volgens hem te vroeg uit het overleg is gestapt. “Grond is van levensbelang voor onze boeren en daarover onderhandelen we keihard aan tafel. We kunnen nu nog niks zeggen over het eindresultaat. Mogelijk komt er een koerswijziging van het kabinet, dat zouden wij ook willen.” Ook andere deelnemende partijen aan het landbouwoverleg, zoals de biologische boeren, vinden dat het nog te vroeg is om de gesprekken af te breken.

Adema benadrukte donderdag dat er “geen conclusies” zijn getrokken. Hij rekent erop dat het landbouwakkoord er komt, zei hij. Of dat in april is, zoals voorgenomen is, wist hij niet. ” Het komt niet op een week aan als er een voldragen akkoord gesloten kan worden met voldoende perspectief voor de boeren. Maar we moeten wel voortmaken, er moet duidelijkheid zijn”, aldus Adema.

De ongeveer dertig deelnemers aan het overleg hebben woensdag ook al vergaderd. Waarschijnlijk worden er volgende week opnieuw twee dagen uitgetrokken voor overleg. Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van boeren na 2040 en niet over het stikstofbeleid. Maar volgens veel deelnemers is het stikstofbeleid bepalend voor de vraag welke boerenbedrijven er na 2040 nog zijn.