Minister: samenwerking met Tadzjieken ongemakkelijk maar nuttig

Het is “ongemakkelijk” dat Nederland samen met Tadzjikistan medeorganisator is van de VN-Waterconferentie in New York, erkent minister Liesje Schreinemacher tegenover het ANP. In het land staan mensenrechten en verschillende vrijheden onder zware druk. Wel heeft Schreinemacher “goede gesprekken” kunnen voeren met haar Tadzjiekse collega over de mensenrechten in zijn land.

“Je wilt natuurlijk goed samenwerken, maar er zijn zeker dingen waar we het niet over eens zijn”, zegt Schreinemacher. Volgens haar stond de Tadzjiekse minister van Buitenlandse Zaken wel open voor dialoog. “Wij hebben gezegd dat we ons zorgen maken over de vrijheid van religie en meningsuiting, en de rechten van de lhbti-gemeenschap”, aldus Schreinemacher. Haar Tadzjiekse collega heeft vervolgens “de context geschetst hoe hij het zag”, zegt ze. Wat hij precies zei, deelde de minister niet.

Koning Willem-Alexander was samen met de Tadzjiekse president Emomali Rahmon, die al sinds 1992 met harde hand regeert, aanwezig bij verschillende evenementen. Zo waren zij samen voorzitter tijdens een bijeenkomst bij de Verenigde Naties en openden ze samen een tentoonstelling. Op de samenwerking met Tadzjikistan was kritiek door verschillende mensenrechtenorganisaties en -activisten.