Rutte denkt niet dat ruzie over brandstofmotor EU-top beheerst

Het plotselinge conflict over het uitbannen van auto’s met een verbrandingsmotor zal de EU-top niet beheersen, verwacht premier Mark Rutte. Datzelfde geldt volgens hem voor de campagne van vooral Frankrijk voor meer kernenergie.

Duitsland ging aanvankelijk akkoord met het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met een brandstofmotor in 2035. Maar het Europese zwaargewicht verzet zich bij nader inzien, zolang niet uitdrukkelijker is verzekerd dat er voor auto’s op duurzame brandstoffen, zoals waterstof wel ruimte blijft. Berlijn heeft inmiddels genoeg medestanders op de been gebracht om het verbod voorlopig tegen te houden. Tot ergernis van sommige andere lidstaten en de Europese Commissie.

Maar Rutte denkt “dat dit op deze Europese Raad niet of heel beperkt zal spelen”, zei hij bij vooroverleg met zijn liberale collega-leiders. Er liggen volgens hem “goede voorstellen van de commissie over de brandstofmotor”. Ook over kernenergie verwacht hij geen grote strijd.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontmoeten elkaar volgens verscheidene media vrijdagochtend in Brussel voor een gesprek onder vier ogen.