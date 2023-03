Expertisecentrum verleende in 2022 vaker euthanasie

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar 1240 keer euthanasie verleend. Dit is een stijging van 11 procent. Er kwamen 4159 euthanasieverzoeken binnen, in 2021 waren dit er 3689. In dat jaar werden 1117 verzoeken ingewilligd. Deze jaarcijfers deelt het expertisecentrum donderdag na een publicatie in Trouw.

Het gaat om een “forse stijging”, aldus bestuurder Sonja Kersten in een verklaring. “Meer dan de helft van de verzoeken komt van mensen ouder dan zeventig jaar en zestig procent is vrouw.”

De toename komt mogelijk doordat het aantal euthanasieverzoeken ook landelijk stijgt, legt een woordvoerder uit. “Maar dat kunnen we pas met zekerheid zeggen als de jaarcijfers van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) bekend zijn.” Het jaarverslag uit 2021 van de RTE wees uit dat het aantal meldingen van euthanasie dat jaar met zo’n 10 procent was gestegen.

Volgens het Expertisecentrum is het aantal hulpvragen van mensen die psychisch lijden afgenomen. Bijna 19 procent van de hulpvragen was vorig jaar afkomstig uit deze groep. Het aantal verzoeken van mensen met aandoeningen zoals ALS of de ziekte van Parkinson is gestegen, van 7 naar 10 procent, aldus het centrum. Ongeveer een derde van alle hulpvragen bij Expertisecentrum Euthanasie leidt tot euthanasie.