Enkele vluchten Eindhoven geschrapt vanwege klimaatprotest

Enkele vluchten van en naar Eindhoven Airport zaterdag gaan niet door, omdat klimaatactivisten van Extinction Rebellion dan actie willen voeren bij de luchthaven. Mogelijk doen enkele honderden aanhangers daaraan mee. Het is nog niet bekend wat de groep precies van plan is.

Eindhoven Airport had al gewaarschuwd dat de demonstratie gevolgen kan hebben voor de reis van, naar of via de luchthaven. Transavia heeft vijf vluchten uit en vijf vluchten naar Eindhoven geschrapt. Het gaat om vluchten naar Salzburg, Gran Canaria, Faro, Alicante en Palma de Mallorca, en om de vluchten uit Alicante, Sevilla, Salzburg, Palma de Mallorca en Gran Canaria.

Extinction Rebellion zei eerder zo’n vijfhonderd demonstranten te verwachten. Volgens de klimaatbeweging duurt de demonstratie op de boulevard naast de terminal van 12.00 tot 13.30 uur. Een woordvoerster van de actiegroep sloot niet dat deelnemers het luchthaventerrein opgaan, zoals eerder op Schiphol gebeurde. “Maar dat lijkt me eerlijk gezegd niet heel verstandig; het gaat hier om militair terrein.”

Begin november klommen demonstranten van Extinction Rebellion en Greenpeace over het hek van Schiphol naar het gedeelte waar privÊvliegtuigen stonden. De groep nam plaats onder meerdere jets en ketende zich vast om te voorkomen dat de toestellen zouden opstijgen. De politie hield honderden activisten aan.