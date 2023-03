Dode en gewonden bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in Rotterdam is zondagavond een 31-jarige inwoner van die stad gedood. Een man van 27 jaar die ook uit Rotterdam komt raakte gewond, net als een derde man van wie de politie de gegevens nog niet kon geven. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De mannen hebben vermoedelijk schotwonden maar waren wel aanspreekbaar, zei een woordvoerder van de politie.

De melding van het incident in de Gijsingstraat in de wijk Delfshaven kwam even na 19.00 uur binnen bij de politie. Het is niet bekend of de schietpartij in huis was of op straat. “In en buiten de woning zijn we volop onderzoek aan het doen”, aldus de woordvoerder. De schutter is nog voortvluchtig. “Wij zijn nog op zoek naar de dader dan wel daders.”

De straat van het incident is afgesloten voor onderzoek. De politie spreekt met getuigen en is op zoek naar beelden van het incident.