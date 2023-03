Micha Wertheim verzorgt oudejaarsconference 2023 op NPO

Cabaretier Micha Wertheim gaat dit jaar de oudejaarsconference voor de NPO verzorgen. Dat heeft BNNVARA maandag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de 50-jarige cabaretier de eindejaarsshow verzorgt.

Zijn impresariaat Bunker Theaterzaken laat op de website weten dat de show Micha Wertheim Voor Twaalven heet. De cabaretier zal vanaf begin november met de voorstelling door het land toeren. De kaartverkoop is volgens de website in sommige theaters al van start gegaan.

Het nieuws werd bekendgemaakt na de uitzending zondagavond van de tv-registratie van zijn voorstelling Micha Wertheim Voor Heel Even. Over de inhoud van de voorstelling is niets bekend. “Eindelijk is het zover, uw lievelingscabaretier, die door anderen niet begrepen wordt, maar die u wel kunt waarderen, mag het oude jaar afsluiten op NPO1”, staat op de website van Bunker Theaterzaken. “U kunt daar bij zijn. Live, en rechtstreeks vanuit het theater. Hoe dat kan? Dat zal op de avond zelf moeten blijken.”

De oudejaarsconference werd afgelopen jaar voor de derde maal door Claudia de Breij verzorgd.