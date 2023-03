Vrijwilligers ontdoen stranden van 5500 kilo afval

Vrijwilligers hebben zondag in totaal zo’n 5500 kilo aan afval opgeruimd langs de Nederlandse en Belgische kust. In Zandvoort werd de grootste berg zwerfvuil van het strand verwijderd tijdens de zogeheten Eneco Clean Beach Cup, meldt de organisatie. “Het publiek heeft hier maar liefst 850 kilo afval bij elkaar geraapt.” Dat was net iets meer dan op hoofdlocatie Scheveningen, waar de deelnemers 800 kilo aan troep verzamelden.

In totaal deden 3500 mensen mee aan de grote opruimactie. Ze trotseerden de regen en gingen op 26 locaties in Nederland en BelgiĆ« aan de slag om de stranden te ontdoen van afval. Daarvan waren de meeste langs de Vlaamse kust. In Nederland werd naast Zandvoort en op twee plekken in Scheveningen afval opgeruimd in Cadzand, Noordwijk, Castricum en op Texel. Onder de deelnemers waren volgens de organisatie surfers, zeilers, familie- en vriendengroepen en mensen die met hun collega’s meededen.

“De schoonmaak van de stranden is van groot belang omdat onze oceanen in rap tempo veranderen in een grote plastic soep. Zelfs als alle productie van plastic vandaag stopt, kan het aantal microplastics in de oceanen tot 2050 nog steeds meer dan verdubbelen”, legt de organisatie uit.