ProRail: dinsdag mogelijk meer duidelijk over treinverkeer Brabant

ProRail verwacht dinsdagmiddag meer duidelijkheid te kunnen geven over hervatting van het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel. Daar rijden dan inmiddels een week geen treinen omdat dassen burchten hadden gegraven onder het spoor. Op verschillende plekken op het traject verwijdert de spoorbeheerder de gangenstelsels.

Zo zijn bij Esch in totaal 25 gangen verwijderd. Ook in Vught is begonnen om dassenburchten onder dezelfde spoorlijn weg te halen. Daar trof men tot nu toe 17 gangen aan. Bij de werkzaamheden is ProRail tot nu toe nog geen dassen tegengekomen.

Op beide plekken worden maatregelen getroffen om te zorgen dat de das niet meer onder het spoor nestelt. Zo wordt onder meer graafwerend gaas geplaatst.