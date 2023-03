Sanquin bedankt overleden PSV-perschef voor inzet bloeddonatie

Bloedbank Sanquin prijst de overleden perschef van PSV Thijs Slegers voor zijn hulp bij het werven van bloeddonors. “Hij vroeg aandacht voor donorschap, in de wetenschap dat hij zelf niet lang meer te leven had. Zo heeft hij Nederland in beweging gebracht”, aldus Sanquin.

Slegers stierf op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie, meldde PSV maandag. Begin februari maakte hij bekend dat hij zelf niet meer beter kon worden, maar anderen misschien wel. Daarom riep hij mensen op om stamcel- en bloeddonor te worden. Kort voor die oproep was Sanquin met PSV en Philips een gerichte donorwervingsactie onder PSV-fans begonnen. Door die werving heeft Sanquin sindsdien 4100 nieuwe bloeddonors mogen verwelkomen, zo laat de bloedbank maandag weten.

“Sanquin is hem dankbaar voor zijn belangeloze inzet die uiteindelijk meer dan 100.000 patiĆ«nten kan helpen. We wensen zijn familie en andere nabestaanden veel sterkte in deze tijd van verlies.”