Rutte voor het eerst na hard rapport aardbevingen in Groningen

Premier Mark Rutte is maandag in Loppersum en Garmerwolde geweest om te luisteren naar inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Hij wilde weten hoe het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die de aardgaswinning in Groningen onderzocht, bij hen is geland. Het was de eerste keer dat Rutte weer naar Groningen ging na de presentatie van het vernietigende rapport eind februari. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) was er ook bij.

Aan “mensen die nog elke dag kampen met de gevolgen van de gaswinning” is daarnaast naar hun opvattingen en ideeën gevraagd die kunnen worden meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport, twitterde Rutte. Het gaat daarbij ook in brede zin over Groningen en hoe het daar verder moet. Daarover is ook met een aantal bestuurders, afgevaardigden van het Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad gesproken.

“Het is een stevig rapport met harde conclusies. En als daaruit iets duidelijk wordt, is het wel dat we veel beter naar Groningers moeten luisteren”, twitterde Rutte. “Daar werken we als kabinet hard aan.”

De Groninger Bodem Beweging laat weten in het gesprek meerdere punten te hebben aangekaart. “Punten die we al eerder duidelijk hebben gemaakt, zoals dat de gaskraan definitief dicht moet”, aldus woordvoerder Merel Jonkheid. Rutte en Vijlbrief deden verder geen toezeggingen over de kabinetsreactie. “We hebben het gevoel alsof er naar ons geluisterd wordt. Maar wat er uiteindelijk gaat gebeuren, dat is afwachten voor de Groningers.”

Het kabinet komt naar verwachting in mei met een officiële reactie op het rapport.